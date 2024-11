KEMPTEN. Nach einem Raubüberfall in Kempten im August ermittelte die Kriminalpolizei Kempten zwei Tatverdächtige. Die Haftbefehle gegen sie wurden unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Kempten führten zur Identifizierung zweier Männer im Alter von 22 und 24 Jahren, die unter dringendem Tatverdacht des schweren Raubes stehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten zwei Untersuchungshaftbefehle, die am vergangenen Mittwoch vollzogen wurden. Nach der Haftbefehlsverkündung und Prüfung der Haftgründe wurden beide Haftbefehle unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen Anfang August gegen 05:00 Uhr die Wohnungstür eines 23-jährigen Bekannten in der Westendstraße aufgebrochen und ihn im Schlaf überrascht haben. Anschließend sollen sie ihn mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und mit einem Schlagstock bedroht haben, um eine Spielekonsole und eine Musikbox zu entwenden.

Nach der Tat verließen die Männer die Wohnung und ließen das Opfer zurück. Kurz darauf klingelten sie an einem nahegelegenen Haus, das sie offenbar zufällig auswählten. Dort forderten sie den Bewohner auf, ihnen ein Telefon zu überlassen, mit dem sie den Notruf wählten und einen Messerangriff im Anwesen in der Westendstraße meldeten, bei dem eine Person verletzt worden sein sollte. Die Motivation hinter dieser Meldung ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. (KPI Kempten)

