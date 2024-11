COBURG. Am späten Montagabend übergab ein Mann aus Hallstadt in der Mohrenstraße in Coburg einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag für ein gefälschtes iPhone. Die Männer hatten vorher Kontakt über eine Internetplattform und vereinbarten dort das Kaufgeschäft. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ein 30-Jähriger kaufte über eine Internetplattform ein vermeintliches iPhone. Am Montagabend gegen 19.45 Uhr trafen sich der 30-jährige Interessent aus Hallstadt und der unbekannte Verkäufer in der Mohrenstraße in Coburg. Nachdem das Geschäft abgeschlossen war, betrachtete der 30-Jährige das neuerworbene Smartphone genauer und stellte fest, dass es sich um ein Plagiat handelt. Mehrere Streifen der Coburger Polizei fahndeten nach dem Betrüger, der mit einem schwarzen SUV der Marke BMW davongefahren war. Sie konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Betrüger wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 38 Jahre alt

dunkle, nach oben gestylte Haare

kräftige Statur (zirka 110 kg)

etwa 178 Zentimeter groß

dunkle Oberbekleidung

schwarze Wollhandschuhe

lückenhaftes Gebiss

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zum Verkäufer oder dessen Auto machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645 -0 in Verbindung zu setzen.