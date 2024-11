HILPOLTSTEIN. (1143) Am Donnerstagmorgen (07.11.2024) ereignete sich bei Allersberg (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge befuhr der 61-jährige Mann gegen 08:00 Uhr mit einem VW die Staatsstraße 2237 von Allersberg kommend in Richtung Reckenstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollision erlitt der VW-Fahrer derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durch einen Unfallsachverständigen unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Feuerwehr Allersberg die Staatsstraße 2237 in beide Richtungen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl