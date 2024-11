LANGENSENDELBACH, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter stahlen zwei Sportmotorräder und mehrere Elektrowerkzeuge aus einem Privatanwesen. Die Kripo Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Von Dienstag auf Mittwoch machten sich unbekannte Diebe in Langensendelbach zu schaffen. Im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 7 Uhr stahlen sie zwei sogenannte „Supersportler“ aus einem Carport in der Nürnberger Straße. Am Morgen fehlten eine Yamaha YZF1000 mit dem Kennzeichen FO-PG 9 und eine Ducati M1200 Jubiläum mit dem Kennzeichen FO-P 85. Zudem nahmen die Unbekannten aus einem Schuppen mehrere Elektrowerkzeuge der Marke MAKITA mit. Alles zusammen hatte einen Gesamtwert von über 35.000 Euro.

Da die beiden Motorräder gesichert waren und offensichtlich nicht weggefahren wurden, benutzten die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug oder zumindest einen Anhänger zum Abtransport.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, vor allem Transporter oder Anhänger, in Langensendelbach gesehen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.