2469 – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Am 21.10.2024 berichteten wir mit der Pressemeldung Nr. 2351 Folgendes:

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (01.11.2024), gegen 12.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus einem Opferstock einer Kirche am Ulrichsplatz.

Der bislang unbekannte Täter manipulierte wiederholt den Geldeinwurf des Opferstocks, um das Geld stehlen zu können. Der genaue Beuteschaden steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

------------------------------------------------ ab hier neu ------------------------------------------------

Am Dienstag (05.11.2024) verständigte ein Zeuge erneut die Polizei, der die 37-jährige Frau im Zusammenhang mit dem Opferstockdiebstahl erkannte.

Die Polizeibeamten nahmen die Frau vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Beamten mehrere Gegenstände, die offenbar für den Diebstahl verwendet wurden. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt weiterhin, wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die 37-jährige Frau.

2470 – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (05.11.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines grauen Skoda Fabia. Das Auto parkte im Zeitraum von 06.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem P+R Parkplatz in der Donauwörther Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2471 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (05.11.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford in der Schäfflerbachstraße und flüchtete.

Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr streifte der Unbekannte den grauen Ford Galaxy. Anschließend entfernte er sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2472 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Haunstetten/Siebenbrunn – Am Dienstagabend (05.11.2024), gegen 18.00 Uhr warf eine bislang unbekannte Person eine Glasflasche gegen eine Terassentür eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Frieb-Straße. An der Terassentür entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.