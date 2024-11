2459 – Falscher Bankmitarbeiter

Augsburg – Am Samstag (02.11.2024) kam es zu einem Betrug einer 61-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte forderte die Frau am Telefon auf sich im Onlinebanking anzumelden und brachte sie dazu Überweisungen über eine Handy-App freizugeben.

Eine „echte“ Bankmitarbeiterin informierte die Frau, dass es sich möglicherweise um einen Betrug handeln könnte. Die Überweisungen konnten durch die Bank gestoppt werden. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

2460 – Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Pfersee – Am gestrigen Montag (04.11.2024) fuhr ein 31-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Kirchbergstraße.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-jährigen Mann.

2461 – Dieb wird Richter vorgeführt

----------------------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Innenstadt - Am Donnerstag (31.10.2024) entwendete ein 34-jähriger Mann einen Geldbeutel und einen Rucksack in der Bahnhofstraße.

Gegen 15.20 Uhr sprach der 34-Jährige einen 23-jährigen Mann an. Im Verlauf des Gesprächs stahl der 34-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen den Geldbeutel des 23-Jährigen aus dessen Jackentasche. Der 23-Jährige bemerkte den Diebstahl, hielt den 34-Jährigen fest und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 30-jähriger Mann, da dessen Rucksack ebenfalls vom 34-Jährigen gestohlen wurde. Die Polizeistreife nahm den Dieb vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 34-Jährige am Freitag (01.11.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Beuteschaden lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls gegen den 34-jährigen Mann.

2462 – Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Spickel/Herrenbach – Am gestrigen Montag (04.11.2024) kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Hofrat-Röhrer-Straße.

Gegen 13.30 Uhr rempelten vier bislang unbekannte männliche Täter einen 89-jährigen Mann in dem Supermarkt an. Danach stellte der 89-Jährige fest, dass sein Geldbeutel samt Inhalt fehlte. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahl gegen die unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps für Bürgerinnen und Bürger, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

Nehmen Sie nur die nötigsten Wertgegenstände mit.

Tragen Sie ihre Wertgegenstände nah am Körper, am besten in verschließbaren Innentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Seien Sie achtsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

2463 – Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (25.10.2024), 19.00 Uhr bis Montag (04.11.2024), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Daucherstraße.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Hochfeld - In der Zeit von Sonntag (03.11.2024) bis Montag (04.11.2024), 07.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Bürogebäude in der Ilsungstraße. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, jedoch Bürotüren beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2464 – Polizei findet Cuttermesser bei Ladendieb

Haunstetten - Am Montag (04.11.2024) entwendete ein 17-jähriger Mann Ware aus einem Supermarkt Im Tal.

Gegen 08.30 Uhr verließ der 17-Jährige den Einkaufsmarkt mit der Ware ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies, hielt den Mann an und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Cuttermesser in der Jackentasche des Mannes. Die Polizeistreife stellte das Messer sicher und veranlasste bei dem 17-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen gegen den 17-jährigen Mann.

2465 – Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (01.11.2024), gegen 12.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus einem Opferstock einer Kirche am Ulrichsplatz.

Der bislang unbekannte Täter manipulierte wiederholt den Geldeinwurf des Opferstocks, um das Geld stehlen zu können. Der genaue Beuteschaden steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

2466 – Verkehrsunfall

Hochzoll – Am gestrigen Montag (04.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Friedberger Straße. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 50-jähriger Autofahrer stadteinwärts. Als der Mann verkehrsbedingt abbremste, bemerkte dies eine 24-jährige Autofahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den 50-Jährigen auf. Eine 29-jährige Autofahrerin bemerkte dies offenbar ebenfalls zu spät und es kam zu einem weiteren Auffahrunfall.

Der 50-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

2467 – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (03.11.2024), 20.30 Uhr, bis Montag (04.11.2024), 14.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichen eines Kleinkraftrades in der Kaltenhoferstraße.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.