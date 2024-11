MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zuge bereichsübergreifender Zusammenarbeit zwischen den bayerischen Ermittlungsbehörden und der hessischen Polizei konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Männer stehen im Verdacht am frühen Freitagmorgen in ein Haus eingebrochen, die Bewohnerin im Schlafzimmer eingesperrt zu haben und mit Geld und Schmuck im Anschluss geflüchtet zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden gegen alle drei Personen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Tatgeschehen am Freitagmorgen - Bewohnerin überrascht Einbrecher

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der "Steinhohle" ist am Freitag gegen 02:30 Uhr von Geräuschen aufgewacht. Beim Nachsehen ist die Seniorin auf drei ihr unbekannte Männer gestoßen, die offensichtlich in die Räumlichkeiten eingedrungen sind und im Begriff waren nach Diebesgut zu suchen. Die Einbrecher sperrten die Frau in der Folge in ihr Schlafzimmer ein, bevor sie samt Schmuck und Geld geflüchtet sind.

Bei dem kurzzeitigen Überwältigen der Rentnerin haben die Männer diese auch leicht am Kopf verletzt. Die ältere Frau konnte schließlich durch lautes Rufen etwa eine halbe Stunde später eine Nachbarin auf sich aufmerksam machen, die schließlich die Polizei verständigte. Die Täter waren zunächst trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei Alzenau noch flüchtig.

Festnahme noch am Vormittag - Tatbeute sichergestellt

Die Beamten der Kriminalpolizei Aschaffenburg waren noch in der Nacht vor Ort und konnten im Zuge der ersten Ermittlungen Hinweise auf tatverdächtige Männer im Alter zwischen 31 und 37 Jahren erlangen. In Zusammenarbeit mit der hessischen Polizei konnten die drei Tatverdächtigen gegen 11:00 Uhr in Gießen festgenommen werden, als diese offensichtlich gerade Teile des erbeuteten Schmucks in Geld umzusetzen versuchten.

Die Kriminalpolizei konnte den entwendeten Schmuck aus der Tat in Mömbris identifizieren und in Gänze sicherstellen.

Untersuchungshaftbefehle erlassen - Ermittlungen dauern an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Festgenommenen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen alle drei Männer einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Raubes. Die Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden, sollen neben dem genauen Geschehensablauf auch klären, ob die Männer für weitere Einbrüche in Frage kommen.