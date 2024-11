HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Aschaffenburg hat am Montag mit einem Großaufgebot nach einem maskierten und mit einem Messer bewaffneten Mann gefahndet, der zuvor eine Frau in Ihrer Wohnung ausgeraubt hatte. Der Tatverdächtige konnte noch am Montag festgenommen werden. Er wird am heutigen Dienstag (05. November) dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Tat am Vormittag - Großaufgebot bei Fahndung

Der bis dato Unbekannte hatte die Wohnung in der Behringstraße gegen 10:00 Uhr betreten und die Bewohnerin unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Dabei wurde die Frau auch an den Händen verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter mit Tatbeute in Höhe eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl an Streifen der Aschaffenburger Polizei und weiterer Dienststellen vom Bayerischen Untermain in den Bereich des Tatorts und waren an der Großfahndung nach dem Täter beteiligt.

Tatverdächtiger stellt sich - Festnahme in Offenbach

Am Nachmittag erhielt die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Mitteilung über die Rechtsanwältin des 42-Jährigen, dass sich dieser den Ermittlungsbehörden als Täter stellen möchte. Der im Landkreis Miltenberg lebende Mann konnte gegen 16:00 Uhr im hessischen Offenbach von Einsatzkräften in Zusammenwirkung mit der hessischen Polizei festgenommen werden.

Die Beamten fanden im Zuge dessen auch die mutmaßliche Tatbeute sowie den Pkw, den der Verdächtige für seine Flucht genutzt hatte.

Vorführung am Amtsgericht Aschaffenburg

Die Ermittler brachten den Mann in eine Haftzelle der Polizei Aschaffenburg, wo er die Nacht verbrachte. Im Laufe des Dienstags soll der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung entscheiden wird.

Geschädigte in Klinik - Erste Erkenntnisse auf Vorbeziehung

Die überfallene Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen an den Händen medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Zuge der ersten Ermittlungen haben sich Hinweise auf eine Vorbeziehung im weiteren Bekanntenkreis zwischen Opfer und Tatverdächtigem ergeben. Das genaue Motiv der Tat ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg