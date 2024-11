SCHAUENSTEIN, LKR. HOF. Am Montagmittag nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor mehrere Fahrzeuge beschädigt und seine Nachbarn bedroht hatte.

Am Sonntagabend verständigten Nachbarn die Polizei, da sie von dem 61-Jährigen bedroht wurden. Dieser schloss sich anschließend in seiner Wohnung ein und befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Kräfte der Polizei Naila, Hof und der Zentralen Einsatzdienste Hof froren die Situation zunächst ein. Aufgrund der psychischen Verfassung des 61-Jährigen und da die Gefahr bestand, er könne Einsatzkräfte angreifen, wurde eine Spezialeinheit aus Mittelfranken angefordert. Vor deren Eintreffen verließ der 61-Jährige am Montagmittag selbstständig seine Wohnung. Polizeikräfte nahmen ihn vor Ort in Gewahrsam. Dabei wurde niemand verletzt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Derzeit wird das Einleiten weiterer Maßnahmen geprüft.