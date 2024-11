1766. Mehrere Sachbeschädigungen durch Brandlegung in der Halloween-Nacht – Stadt und Landkreis München

Fall 1:

Am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 17:55 Uhr, wurden zwei Wertstoffcontainer durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden zudem ein angrenzend geparkter Pkw und ein Baum beschädigt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mainaustraße und Reichenaustraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 19:20 Uhr, brachten drei bislang unbekannte Täter Toilettenpapier auf dem Heck eines geparkten Fahrzeuges aus. Anschließend setzten sie dieses in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leifstraße und Wikingerstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Am Freitag, 01.11.2024, gegen 01:25 Uhr, konnten Anwohner ein Knallgeräusch in der Nachbarschaft wahrnehmen. Die daraufhin alarmierte Polizei konnte auf einer nahegelegenen Baustelle eine zerstörte mobile Toilette feststellen. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosa-Luxenburg-Platz, Schwere-Reiter-Straße und Tusnelda-Lang-Brumann-Straße (Neuhausen-Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 4 und Fall 5:

Am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 19:30 Uhr und gegen 21:30 Uhr, wurden in zwei Anwesen im Bereich der Karl-Sprengler-Straße jeweils die Mülltonnen im Kellerbereich durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Die Brände konnten jeweils durch Anwohner bemerkt werden. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Brände. In keinem der Fälle entstand ein Schaden am Gebäude. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Sprengler-Straße, Hans-Fischer-Straße, Max-Hirschberg-Weg und Oda-Schaefer-Weg (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.