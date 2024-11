17-Jähriger entzieht sich mehrfach Verkehrskontrolle - Polizeibeamter bei Anhaltung verletzt - Jugendlicher unter Drogeneinfluss

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 17-Jähriger ist am späten Donnerstagabend mit seinem Leichtkraftrad vor einer Kontrolle der Aschaffenburger Polizei geflüchtet. Mit seinem Verhalten erfüllte er gleich mehrere Straftatbestände. Die Ermittlungen werden durch die Aschaffenburger Verkehrspolizei geführt.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei wurde am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr, in der Jakob-Groß-Straße auf den 17-Jährigen aufmerksam. Der Jugendliche war hier nach Wahrnehmung der Beamten bereits deutlich zu schnell mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hatte er zudem sein Kennzeichen bereits so verbogen, dass es nicht mehr lesbar war. Als die Streife den Jugendlichen kontrollieren wollte, flüchtete dieser zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit.

Im Bereich einer Rechtskurve, nach etwa einem Kilometer, konnte der 17-Jährige schließlich eingeholt und gestellt werden. Als er erneut versuchte weiterzufahren, konnte er durch einen Polizeibeamten gestoppt und zu Boden gebracht werden. Hierbei wurde der Polizist leicht verletzt und war in der Folge auch nicht mehr dienstfähig.

Der in keinster Weise nachvollziehbare Grund für das Verhalten des 17-Jährigen stellte sich im Zuge der Kontrolle heraus. Er gab auf Nachfrage an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dies hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge.

Zudem erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, einem Verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Kennzeichenmissbrauch und Beleidigung. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 14:00 Uhr, wurde im Parkhaus des Klinikums "Am Hasenkopf" ein geparkter BMW an der hinteren Stoßstange beschädigt.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Mittwoch, 09:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, wurde die Hauswand eines Einfamilienhauses im Birnbaumweg mit zehn Eiern beworfen. Diese lassen sich nicht mehr ohne aufwändige Reinigung entfernen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.