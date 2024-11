1761. Einbruch in Geschäft – Ottobrunn

Im Tatzeitraum von Samstag, 02.11.2024, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 03.11.2024, 07:50 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Geschäft in Ottobrunn.

Im Inneren wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung mit einer bislang nicht bezifferbaren Tatbeute.

Eine Anwohnerin stellte in den Morgenstunden des Sonntags, 03.11.2024 den Einbruch fest und verständigte die Polizei. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Putzbrunner Straße, Von-Gluck-Straße und Beiserstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1762. Einbruch in Betreuungseinrichtung – Grasbrunn

Im Tatzeitraum von Freitag, 01.11.2024, 13:30 Uhr, bis Samstag, 02.11.2024, 12:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine rückwärtige Zugangstür gewaltsam Zutritt zu einer Betreuungseinrichtung.

Im Inneren wurden mehrere Büros und Aufenthaltsräume nach Stehlgut durchsucht. Anschließend verließen die Täter die Einrichtung mit einer bislang unbekannten Höhe an Bargeld.

Der Einbruch wurde am Samstag, 02.11.2024 durch einen Zeugen bemerkt, welcher die Polizei informierte. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Birkenstraße, Gartenstraße und Leonhard-Stadler-Straße (Grasbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1763. Körperverletzungsdelikt – Gräfelfing

Am Freitag, 01.11.2024, gegen 00:30 Uhr, veranstaltete ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München eine Halloween-Party, zu der sich über 50 Personen einfanden. Eine Gruppe von sechs bis zehn Jugendlichen, die dem 17-Jährigen nicht bekannt waren, besuchte die Party uneingeladen.

Nachdem die uneingeladenen Gäste begannen Gegenstände zu beschädigen, wurden sie aufgefordert zu gehen. Der 17-Jährige wurde dabei von einem der Jugendlichen geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf wurden weitere Partygäste von den ungebetenen Gästen körperlich angegangen. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe unerkannt.

Der 17-Jährige wurde in der Nacht durch einen Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt. Danach wurde Anzeige bei der örtlichen Polizeiinspektion erstattet.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1764. Einbruch in Wohnhaus – Obermenzing

In der Zeit von Mittwoch, 30.10.2024, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 03.11.2024, 17:30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus.

Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und schließlich diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Wismat, Schlusnussstraße und Rehkemperstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1765. Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ludwigsvorstadt

-siehe Medieninformation vom 01.11.2024, Nr. 1752

Wie bereits berichtet, wurde die Münchner Polizei am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 22:40 Uhr, über den Notruf informiert, dass es in der Paul-Heyse-Straße 2 vor einem Restaurant zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei asiatischen Personengruppen gekommen war. Die Gruppen bestanden jeweils aus mindestens fünf Beteiligten.

Dabei wurde ein 23-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger mit einem abgeschlagenen Bierglas von einem unbekannten Täter im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Anschließend flüchteten die Beteiligten vom Tatort. Der verletzte 23-Jährige wurde im Innenhof eines nahe gelegenen Anwesens in der Schwanthalerstraße aufgefunden. Er wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und gemeinsam mit der Spurensicherung umfangreiche Maßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München. Er konnte am Sonntag, 03.11.2024 ausfindig gemacht und festgenommen werden. Er wurde wegen des versuchten Tötungsdeliktes angezeigt und in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht.

Nach den ersten Ermittlungen könnte die Ursache für die Tat eine vorausgegangene verbale und körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gewesen sein.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Paul-Heyse-Straße, Bayerstraße, Schwanthalerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.