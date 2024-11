OBERSTDORF. Am Montagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam auf dem Busparkplatz in der Bahnhofstraße zu dem Brand eines Linienbusses. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heute Früh, gegen 06:00 Uhr, wollte der 23-jährige Mann gerade den Linienbus auf dem Parkplatz starten, als dabei ein Feuer im Motorraum des Busses entstand und der Bus in Brand geriet. Das Fahrzeug wurde dann durch die alarmierte Feuerwehr Oberstdorf gelöscht. Aus dem Bus liefen zudem Betriebsstoffe aus, die von den Kommunalen Diensten Oberstdorf in Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma abgepumpt werden mussten. Der 23-Jährige wurde nicht verletzt. Da der Mann seine Fahrt mit dem Bus gerade erst starten wollte, befanden sich noch keine weiteren Personen im Fahrzeug. An dem Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro, weiterer Fremdschaden entstand nicht. Hinsichtlich der Brandursache geht die Polizei Oberstdorf derzeit von einem technischen Defekt im Bereich des Motors aus. (PSt Oberstdorf)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).