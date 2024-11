FÜRTH. (1132) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (31.10.2024) bis Freitagmorgen (01.11.2024) beschmierten Unbekannte zahlreiche geparkte Fahrzeuge in der Fürther Südstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum besprühten Unbekannte mindestens 12 geparkte Fahrzeuge in der Sonnenstraße in Fürth mit orangener Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Fürther Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold