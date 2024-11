HOHENAU, LKR. Freyung-Grafenau. 35-jähriger Pkw-Fahrer verstirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Am Samstag, den 02.11.2024, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in der Freyunger Straße in Hohenau ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Traktorfahrer setzte mit seiner Zugmaschine rückwärts aus einem Tankstellengelände auf die Straße, als ein 35-jähriger Pkw-Fahrer diese gerade ortseinwärts befuhr. Der Autofahrer fuhr frontal in die Gabel des Frontladers, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Passau ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden, der Schaden am Traktor wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert.

An der Unfallstelle waren neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehren Hohenau-Saldenau und Schönanger auch eine Vielzahl von Rettungskräften im Einsatz. Der Verkehr wurde in beide Richtungen bis ca. 21.45 Uhr gesperrt.

Veröffentlicht: 03.11.2024, 00.27 Uhr