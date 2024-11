TREBGAST / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter jeweils in ein Haus in Trebgast und in Neudrossenfeld ein. In einem Fall erbeuteten sie Schmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu dem Haus in der Straße „Am Sommeracker“ in Trebgast. Dort durchwühlten sie die Räume und machten sich anschließend ohne Beute wieder davon. Der Sachschaden beträgt etwa 20 Euro.

Am Samstag, zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, stiegen unbekannte Täter in ein Haus in der Waldauer Straße in Neudrossenfeld ein. Hierbei richteten sie einen Schaden von über 2.000 Euro an. Anschließend stahlen die Einbrecher Schmuck im Wert einer mittleren dreistelligen Summe und flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.