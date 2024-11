UNTERFRANKEN. Offensichtlich waren die vielen Kinder und Jugendlichen, die in Unterfranken von Haus zu Haus liefen, mit den Süßigkeiten zufrieden und hinterließen nur in wenigen Fällen „saure“ Überraschungen. Die vielen Feiern verliefen ausgelassen und friedlich, ohne etwaige Sicherheitsstörungen. Lediglich wenigen Ruhestörungen nahmen sich die Polizeibeamten an und mussten nur vereinzelt strafrechtliche Ermittlungen einleiten.

Die Polizei in Unterfranken blickt auf ein weitestgehend friedliches Halloweentreiben zurück. Vielerorts kamen Menschen in der Region zusammen und feierten gemeinsam, teils ausgelassen in die Nacht. Entsprechend bildete die Zahl der rund 42 Ruhestörungen den zahlenmäßigen Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens. Dem aktuellen Sachstand nach führen die unterfränkischen Dienststellen Ermittlungen zu anlassbezogenen Sachbeschädigungen, u. a. Eierwürfe auf Anwesen in einem einstelligen Bereich. Streitigkeiten oder körperliche Auseinandersetzungen in deren Folge Menschen ausschließlich leichte Verletzungen davontrugen, mussten gleichsam nur vereinzelt verzeichnet werden.

Die Polizei war mit Blick auf Halloween im Laufe des Abends und der Nacht zu Freitag verstärkt in den unterfränkischen Bereichen unterwegs, um für die Sicherheit der Menschen in der Region zu sorgen.

Ergänzend zwei Vorfälle, die von den regionalen Dienststellen berichtet worden sind:

Halloweenstreich geht zu weit

Nüdlingen, Lkr. Bad Kissingen. Am Donnerstagabend kam es in Nüdlingen gleich zu zwei Verschmutzungen von Häusern durch Eierwürfe. In der Neubaustraße warfen vermutlich Jugendliche mehrere Eier gegen die Wand eines Hauses und rannten anschließend weg. Aufgrund der Höhe der Verschmutzung gestaltet sich die Reinigung schwierig. Zu einem weiteren Vorfall kam es nur wenige Minuten später in der Münnerstädter Straße. Hier wurde ebenfalls ein Haus mit einem Ei beworfen und verschmutzt. Auch hier ist die Reinigung schwierig. Die dafür verantwortlichen Jugendlichen konnten in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Ermittlungen müssen zeigen, ob die Jugendlichen auch für die Eierwürfe in der Neubaustraße verantwortlich sind. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, 0971/7149-0, zu melden.

Halloween Streich

Mellrichstadt, Lkr. Rhön-Grabfeld. Am Donnerstagabend waren 5 Jugendliche bzw. Kinder im Rahmen von Halloween im Stadtgebiet von Mellrichstadt unterwegs und spielten dort Streiche. Unter anderem steckten sie Zahnstocher in die Klingel von Wohnhäusern. Beim anschließenden Wegrennen hatten sie versehentlich ein Dekopilz übersehen und diesen umgestoßen. Es entstand geringer Sachschaden. Da sich die Verursacher im Anschluss beim Eigentümer entschuldigten, war dieser damit zufrieden.