Auffahrunfall auf A3 - Fahrer unter Alkoholeinfluss

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend ist ein alkoholisierter Autofahrer auf der A3 einem anderen Pkw aufgefahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Unfallverursacher flüchtet

Der Unfall hat sich dem Sachstand nach gegen kurz nach 20:00 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt ereignet. Unbeteiligte Zeugen konnten berichten, dass der 50-Jährige mit seinem BMW X5 einem Pkw der Marke MG aufgefahren und anschließend mit hoher Geschwindigkeit davongefahren ist. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Insassen. Die Autos waren ebenfalls noch fahrbereit.

Anhaltung in Hessen - Fahrer über ein Promille

Beamte der umgehend verständigten Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach konnten den Unfallverursacher mit Unterstützung der Autobahnpolizei Polizei Langenselbold auf hessischem Gebiet anhalten.

Der Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab schließlich einen Wert von deutlich über einem Promille. Die Beamten stellten in der Folge den Führerschein des 50-Jährigen sicher. Eine Blutentnahme war für das nun eingeleitete Strafverfahren ebenso notwendig.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KLEINKAHL, OT GROSSKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie erst aktuell bekannt wurde hat bereits vergangenen Freitag (25. Oktober) ein unbekannter Lkw einen Dachüberstand in der Großkahler Straße angefahren. Die Bewohner hatten um 07:50 Uhr einen Schlag gegen das Haus wahrgenommen und einen Lkw wegfahren sehen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde ein grauer Opel Astra bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand geparkt zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Ringstraße am Straßenrand.

KLEINWALSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde gegen 17:30 Uhr ein schwarzer Dodge in der "Oberen Straße" angefahren und beschädigt. Der Besitzer war dabei Kisten auszuladen und aus dem Blickfeld, als eine Frau mit einem schwarzen Pkw den Dodge gestreift haben muss. Die Frau hatte sich zuvor bei dem Geschädigten über die Engstelle beschwert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.