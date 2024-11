AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Umfangreiche Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen einen mutmaßlichen Hersteller von Dopingmitteln wurden Anfang der Woche von Erfolg gekrönt. Ein Tatverdächtiger ist vorläufig festgenommen worden. Hierbei konnten die Beamten mutmaßliche anabole Steroide aus dem Verkehr ziehen, die den bisherigen Ermittlungen zufolge für den Verkauf bestimmt gewesen sein dürften.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führte seit mehreren Wochen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 39-Jährigen, da dieser im Verdacht steht in seiner Wohnung Dopingmittel in Form von anabolen Steroiden hergestellt und schließlich verkauft zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen bestätigten sich die polizeilichen Erkenntnisse. Im Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann dem aktuellen Sachstand nach professionell vorgegangen ist und die Substanzen unter einem eigenen "Markennamen" vertrieben hat.

Am Montag schlugen die Ermittler der Kriminalpolizei mit Unterstützung der Polizei Miltenberg schließlich zu und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei den im Vorfeld richterlich angeordneten Durchsuchungen fanden die Beamten neben weiteren Beweismitteln auch mehrere hundert Ampullen der mutmaßlichen Steroide und stellten auch das für die Herstellung genutzte Labormaterial sicher.

Der Festgenommene verbrachte die Nacht in einer der Haftzellen der Polizei und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Mann auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Dopingmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Umfang des Handels, dauern unterdessen an.