ASCHAFFENBURG / GAILBACH. Bei einem Verkehrsunfall hat am Mittwoch eine 76-jährige Frau ihr Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut. Die Beamten werden zur Klärung des Unfallgeschehens von einem Sachverständigen unterstützt.

Gegen 10:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße AB11 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW T-Roc, der in Richtung Gailbach unterwegs war, und einem VW Polo, der in Richtung Kreisverkehr zur Würzburger Straße fuhr. Am Steuer des T-Roc saß eine 76-jährige Frau. Fahrer des Polos war ein 36-jähriger Mann. Beide waren alleine in den Fahrzeugen.

Die Frau erlitt infolge des Unfalls schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Dort ist sie am Mittag verstorben. Der 36-jährige Fahrer des entgegen kommenden Pkw wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Auch er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang, der derzeit noch völlig unklar ist, führen die Unfallermittler der Polizei Aschaffenburg. Um diesen exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Kreisstraße etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.

Mögliche Unfallzeugen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.