NIEDERBAYERN. Die Polizeidienststellen im Regierungsbezirk ziehen Bilanz zum Einsatzgeschehen rund um Halloween.

Die niederbayerischen Polizeidienststellen bewerkstelligten im Zeitraum von 31.10., 16:00 bis 01.11.2024, 07:00 Uhr ein Aufkommen von insgesamt 330 Einsätzen, wobei ca. 60 davon einen konkreten Halloween-Bezug aufwiesen. Insgesamt waren in diesem Kontext neun Körperverletzungen mit zehn leicht verletzten Personen, 13 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von ca. 13.400,- Euro sowie an die 40 Ruhestörungen zu verzeichnen.

Es wurden darüber hinaus ca. 40 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen sechs Personen leicht verletzt wurden und ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 135.000,- entstand.

In Straubing war es am 01.11.2024, gegen 00:40 Uhr in der Bahnhofstraße zum Brand eines Carports gekommen, infolge dessen Hitzeentwicklung auch die Fassade eines benachbarten Mehrfamilienhauses beschädigt wurde. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen unteren sechsstelligen Eurobereich geschätzt. Personenschäden wurden nicht bekannt.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung erfolgreich unterbunden werden. Zur Durchführung der Löscharbeiten bedurfte es einer ca. 90 minütigen Sperrung der Bahnhofstraße.

Noch polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Straubing wurde die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, dem Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing überantwortet.

