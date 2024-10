OTTERFING, LKR. MIESBACH. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad am Donnerstag, 31. Oktober 2024, auf einer Ortsverbindungsstraße im Gemeindebereich von Otterfing gegen einen Brückenpfeiler einer Autobahnunterführung. Der alarmierte Notarzt konnte an der Unfallstelle leider nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Holzkirchen in der Sache und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Donnerstagnachmittag (31.10.2024) gegen 15.00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kreuzstraße (Gemeinde Valley) und Otterfing. Ein 67 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Eurasburg fuhr zu dieser Zeit mit seinem Motorrad Yamaha von der Ortschaft Kreuzstraße in Richtung Otterfing. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte er im Bereich der dortigen Autobahnunterführung mit einem Brückenpfeiler. Ersthelfer versuchten noch dem Mann zu helfen. Der alarmierte Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Holzkirchen ein Sachverständiger zur Erstellung eines entsprechenden Unfallgutachtens hinzugezogen.

Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Otterfing, Hohendilching und Föching waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz und sperrten die Fahrbahn.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.