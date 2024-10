SCHWEINFURT / INNENSTADT. Im Rahmen eines Streifgangs sind Beamte der Schweinfurter Polizei auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich in einer körperlichen Auseinandersetzung befunden haben. Die Beamten schritten unmittelbar ein und verhinderten dadurch Weiteres. Einer der beiden Männer entschloss sich, die Beamten anzugreifen und musste überwältigt werden. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstag, 29.10.2024 gegen 21:00 Uhr, kam es am Roßmarkt zu einer Schlägerei zwischen einem 30-jährigen Algerier und einem weiteren bislang unbekannten Mann. Polizisten waren in diesem Moment zufällig vor Ort, wurden auf die Situation aufmerksam und trennten die Männer. Der 30-jährige Aggressor widersetzte sich hierbei den Beamten, griff sie an und versuchte diese zu beißen. Die Beamten überwältigten den Angreifer, fesselten ihn und nahmen ihn vorläufig fest.

Sein Kontrahent nutzte die Gelegenheit und flüchtete vom Ort des Geschehens. Ermittlungen, die zu seiner Identifizierung führen sollen, werden derzeit durchgeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 30-jährige Mann dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser erließ am Mittwochmittag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die eingesetzten Polizeibeamte blieben unverletzt.