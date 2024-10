DEGGENDORF. Eine Bäckereifiliale Am Tegelberg wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 30.10.2024 auf Donnerstag, 31.10.2024, Ziel von Einbrechern.

Bislang unbekannte Täter haben sich zunächst gewaltsam Zugang zu der Bäckerei verschafft, einen Wandtresor geöffnet und daraus einen mittleren dreistelligen Geldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 04.00 Uhr im Bereich Jägerstraße/Schwaigerbreite und Am Tegelberg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 31.10.2024, 13.55 Uhr