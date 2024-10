BAD WIESSEE, LKR. MIESBACH. Angehörige fanden am Montag, 28. Oktober 2024, ein totes Ehepaar in deren Wohnung in Bad Wiessee. Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei tötete der Ehemann (87) zuerst seine schwerkranke Ehefrau (84) und beging dann Suizid.

Angehörige fanden am Montag (28.10.2024) die Leichen eines Ehepaars in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wiessee und verständigten die Polizei. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der beiden 87 und 84 Jahre alten Eheleute feststellen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizei Miesbach in dem Fall zu den genauen Todesumständen beider Personen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen - insbesondere im Ergebnis der heute im Rechtsmedizinischen Institut in München durchgeführten Obduktionen beider Leichname - tötete der Mann seine schwerkranke Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung im Zeitraum von Sonntagnachmittag (27.10.2024) bis Montagnachmittag (28.10.2024) und nahm sich anschließend selbst das Leben.