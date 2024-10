2425 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Textilviertel – Am Dienstagabend (29.10.2024) fuhr ein 34-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Reichenberger Straße.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 34-jährigen Mann auf dem Parkplatz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher, verhinderten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-jährigen Mann.

2426 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (29.10.2024) fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen Opel Corsa auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Albert-Schenavsky-Straße.

Im Zeitraum von 20.50 Uhr bis 21.00 Uhr beschädigte der unbekannte Autofahrer den geparkten Opel Corsa an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher Autofahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2427 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (21.10.2024), 21.00 Uhr, bis Dienstag (29.10.2024), 12.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Gerüstteil mit zwei Flutlichtern von einem Gelände eines Bootsverleihs in der Oberländer Straße.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2428 – Ladendiebin wehrt sich

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (29.10.2024) entwendete eine 58-jährige Frau Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße.

Gegen 15.20 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 58-Jährige dabei, wie sie mehrere Kosmetikprodukte, mit einem mittleren zweistelligen Wert, in ihre Jackentasche steckte. Daraufhin sprach sie die Frau an und verständigte die Polizei. Zwei Mitarbeiterinnen hielten die 58-Jährige fest, da sie versuchte zu flüchten. Die Ladendiebin wehrte sich. Dabei wurde eine 57-jährige Mitarbeiterin leicht an der Hand verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten eine Schere bei der Frau. Die Polizeistreife veranlasste bei der 58-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls mit Waffen gegen die 58-Jährige.

2429 - Reifen samt Felgen entwendet

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (25.10.2024), 12.00 Uhr bis Dienstag (29.10.2024), 09.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter alle vier Räder eines Autos auf dem Gelände eines Autohauses in der Donaustraße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2430 - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Weinhandlung

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (30.10.2024) hörte eine Anwohnerin das Geräusch von zerbrechendem Glas und sah eine verdächtige Person mit Taschenlampe in der Nähe einer Weinhandlung.

Gegen 00.20 Uhr bemerkte die Anwohnerin auffällige Geräusche in der Landwehrstraße. Der bislang unbekannte Täter versuchte gewaltsam in die Weinhandlung einzudringen, woraufhin die Bewohnerin die Polizei verständigte. Der bislang Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung.

Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.