Weitere Einbrüche in Vereinsheime - Polizei sucht Zeugen

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch haben sich Unbekannte erneut Zugang zu Vereinsräumlichkeiten verschafft und dabei Bargeld und Alkohol entwendet. Die Polizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen mit Nachdruck und hofft weiterhin auch auf Zeugenhinweise.

Einbrüche in Mainaschaff

Am Dienstag ist Verantwortlichen aufgefallen, dass Einbrecher sowohl in die Räume des Reiterhofs als auch in die des Tennisvereins - beide nahe beieinander im Mittelweg gelegen - eingedrungen waren. Der Tatzeitraum konnte auf Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter haben sich offensichtlich jeweils gewaltsam Zuritt in die Vereinsheime verschafft und anschließend verschiedene Räume durchsucht. Der Beuteschaden beläuft sich dem Sachstand nach auf rund 150 Euro. Neben Bargeld haben die Unbekannten auch Schnapsflaschen gestohlen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 1.500 Euro.

Weitere Tat in Schweinheim - Ermittler prüfen Zusammenhang

Am Mittwochmorgen wurde den Ermittlern auch ein Einbruch bei einem Schweinheimer Sportverein im Sportweg bekannt. Auch hier haben sich Unbekannte mit Gewalt Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Dem Sachstand nach muss der Einbruch zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen 07:00 Uhr stattgefunden haben.

Die Polizei Aschaffenburg führt in den Fällen die Ermittlungen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Mit über zwei Promille am Steuer - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Die Autofahrt eines 40-Jährigen endete am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Miltenberg. Er war erheblich alkoholisiert und konnte keinen Führerschein vorweisen.

Der Pkw des Mannes fiel den Beamten auf der Staatsstraße 2309 auf, den sie schließlich zu einer Verkehrskontrolle anhielten. Ein dabei durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von deutlich über zwei Promille. Darüber hinaus räumte der Mann ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und von dort nach einer Blutentnahme entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montag wurde zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr ein grau-schwarz-grünes E-Bike der Marke "Haibike" gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss an eine Laterne in der Mainzer Straße gekettet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.