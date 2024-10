STRAUBING. Eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Straubing hat am Montag, 28.10.2024, gegen 16.30 Uhr, einen 34-Jährigen in der Feuerhausgasse einer Personenkontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten eine geringe Menge Methamphetamin sicher. Im Zuge der weiteren Überprüfung geriet schließlich ein 33-Jähriger in Verdacht, das Rauschgift an den Mann veräußert zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen im Stadtteil Ittling fanden die Beamten neben ca. 30 Gramm Crystal, dass bereits in entsprechende Konsumeinheiten verpackt war, eine geringe Menge Haschisch, diverse Betäubungsmittelutensilien sowie in der dazugehörigen Garage eine griffbereite Schreckschusswaffe. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung wurden noch zwei Mountainbikes aufgefunden. Eines davon, ein Ghost Mountainbike, wurde im August 2023 während des Gäubodenfestes entwendet.

Der von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing beantragte Haftbefehl gegen den 33-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge wurde vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing dauern an.

Veröffentlicht: 30.10.2024, 10.45 Uhr