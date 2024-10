NEU-ULM / AUGSBURG. Ein 26-jähriger Mann aus Augsburg wurde festgenommen, nachdem in seiner Wohnung große Mengen synthetischer Drogen, darunter 460 Gramm Ecstasy, gefunden wurden. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, und wurde in Untersuchungshaft genommen.

Am vergangenen Mittwoch haben Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm den 26-jährigen Verdächtigen festgenommen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden verschiedene Mengen synthetischer Drogen sichergestellt, darunter 460 Gramm Ecstasy-Tabletten, 66 Gramm MDMA, 22 Gramm LSD, 22 Gramm psilocybinhaltige Pilze und 240 Gramm Amphetamin. Darüber hinaus entdeckten die Beamten kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel sowie Cannabisprodukte. Zusätzlich fand sich in der Wohnung des Verdächtigen ein Schlagring, was den Verdacht des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelte den Verdächtigen aus Augsburg über mehrere mutmaßliche Drogenhändler, die in der ehemaligen Techno-Diskothek „Fefe“ in Jettingen-Scheppach Betäubungsmittel verkauft haben sollen. Bereits am 14. Januar 2024 wurden sie bei einer Razzia vorläufig festgenommen und angezeigt.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg an, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm dauern auch nach der Festnahme des Täters weiter an. (KPI Neu-Ulm)