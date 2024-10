GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Wie bereits berichtet, attackierte am Samstagmittag, 26. Oktober 2024, ein 46-Jähriger im Stadtgebiet Garmisch zunächst ein Ehepaar und im Anschluss eine alarmierte Streifenbesatzung der Garmischer Polizei. Die Opfer mussten auf Grund ihrer Verletzungen medizinisch versorgt werden. Die ermittlungsführende Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen sucht in dieser Sache dringend nach Zeugen.

Am Samstag (26. Oktober 2024) wurde gegen 11.50 Uhr über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bekannt, dass es im Bereich des Rathausplatzes in Garmisch-Partenkirchen zu einem Körperverletzungsdelikt kam. Ein zunächst unbekannter Mann hatte erst einen 64-Jährigen und anschließend dessen 60-jährige Ehefrau körperlich angegriffen. Die Eheleute wurden durch die Schläge des Mannes leicht verletzt. Als der Mann durch eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen angesprochen wurde, griff dieser beide Polizeibeamten mittels körperlicher Gewalt tätlich an.

Die 60-Jährige wurde auf Grund ihrer Verletzungen zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen des 64-Jährigen wurden im Rahmen einer Krankenhausaufnahme versorgt. Die 29-jährige Polizeibeamtin und ihr gleichaltriger Kollege waren nach dem Angriff nicht mehr dienstfähig; ihre Verletzungen waren in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand dürfte der türkische Tatverdächtige zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben. Er befindet sich zur vorläufigen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen, welche den Vorfall mitbekommen haben könnten und bitten darum, dass sich diese melden. Gesucht werden insbesondere:

ein Pärchen mit Fahrrädern und einem Kind, welches vor dem Hotel Reindls in der Bahnhofstraße in Richtung Rathauskreuzung unterwegs war,

eine weitere Frau mit Kind, welche vom Hotel Reindls in Richtung Angerstraße ging und

eine Dame, welche am Tatort zu Fuß in Richtung Rathausplatz unterwegs war und ihre Hilfe anbot.

Die Ermittler bitten diese Zeugen oder andere Personen welche den Vorfall mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.