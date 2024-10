KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Nach einer seit September andauernden Serie von Brandlegungen an Stroh- und Heuballen sowie an Holzstapeln, hat die Kriminalpolizei Würzburg ihre Ermittlungen intensiviert und geht nun gezielt mit detaillierten Fragen auf die Bevölkerung zu.

Seit September kam es auf Feldern sowie in den nicht bebauten Bereichen um Kürnach herum, immer wieder zu Bränden von Stroh- und Heuballen sowie Holzstapeln. Insgesamt ist es zu mehreren Brandstiftungen sowie Sachbeschädigungen durch Brandlegungen gekommen. Personen waren in keinem der genannten Fälle gefährdet bzw. wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen zentral und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen übernommen.

Fragen an die Bevölkerung

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhoffen sich die Brandermittler nun insbesondere Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Hinweise auf eine oder mehrere Personen geben, die sich in verdächtiger Art und Weise, insbesondere rund um Kürnach, verhalten haben?

Wer hat eine oder mehrere Personen beobachtet, welche sich an Stroh- und Heuballen oder Holzstapeln, verdächtig verhalten und eventuell dort etwas deponiert haben?

Gibt es Zeugen, welche an ihren Strohballen Gegenstände bemerkt oder vorgefunden haben, die potenziell geeignet sind, Brände auszulösen?

Gibt es Zeugen, die Angaben zu Personen aus ihrem Umfeld machen können, die als mögliche Tatverdächtige in Frage kommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.