LINDAU. In letzter Zeit ereigneten sich im Landkreis Lindau Betrugsfälle. Zwei davon endeten für die Betrüger mit hohen Beutesummen. Eine 46-Jährige überwies einen sechsstelligen Geldbetrag an die Täter, ein 81-Jähriger übermittelte eine vierstellige Summe.

Lovescam | Sechsstelligen Geldbetrag überwiesen

Eine 46-jährige Frau aus Lindau erstattete bei der Polizeiinspektion Lindau Strafanzeige wegen eines sogenannten Liebesbetrugs oder auch Love-Scammings. Demnach lernte die Frau bereits im März über eine soziale Plattform im Internet einen angeblich 38-jährigen Mann kennen. Mit diesem Chatpartner entstand dann im Laufe der Zeit ein freundschaftliches Verhältnis mit regelmäßigem Kontakt. Im weiteren Verlauf wurde die 46-Jährige dann dazu überredet, dem Mann größere Geldbeträge zur Verfügung zu stellen. Die Gelder wurden dann auf unterschiedliche Konten nach Italien, Litauen und Spanien überwiesen. Erst als die Frau eine angebliche Rückzahlung aus einer Investition erhalten sollte und diese nicht eintraf, erstattete sie nun Anzeige bei der Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 46-Jährige rund ein Dutzend Überweisungen getätigt und damit insgesamt einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag an Betrüger gezahlt hatte. Die Person, mit der die 46-Jährige den Kontakt hielt, existierte demnach nicht oder es sich handelte sich um sogenannte Fake-Personalien. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Liebesbetruges aufgenommen.

Wie oft sind die Lindauer von Liebesbetrug betroffen?

Im Jahr 2023 erstatteten rund zehn Personen Anzeige wegen eines Lovescams. Fast alle dieser Fälle verliefen erfolgreich für die Betrüger und sie machten über 100.000 Euro Beute. Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West entstand im Vorjahr insgesamt über zwei Millionen Euro Vermögensschaden wegen Liebesbetruges in über 50 Fällen. Angezeigt wurden über 70 Fälle.

Dieses Jahr erstatten Lindauer Bürger der Polizei etwa halb so viele Anzeige wegen Liebesbetruges. Auch hier waren die Anzeigen fast alle mit Vermögensschaden. Dieses Jahr entstand im Landkreis Lindau bis dato ein Vermögensschaden von insgesamt knapp 200.000 Euro. Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West erstatteten im Jahr 2024 bisher circa 70 Personen Anzeige wegen Love-Scammings. Beute machten die Betrüger dabei in rund 60 Fällen. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden von über eine Million Euro.

Wie können sich die Lindauer schützen?

Seien Sie bei neuen Online-Kontakten vorsichtig und überprüfen Sie das Profil des Schreibenden.

Suchen Sie nach dem Namen des Kontakts gemeinsam mit dem Begriff „Scam“ über bekannte Suchmaschinen. So können Sie einen möglicherweise bereits bekannten Betrüger entlarven.

Geben Sie der unbekannten Person möglichst wenig von sich preis und schützen Sie Ihre privaten Daten.

Senden Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Scheuen Sie nicht davor zurück, sich Hilfe bei der Polizei zu holen und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

Anlagebetrug | vierstelligen Geldbetrag überwiesen

Eine andere Betrugsmasche, die Täter gerne nutzen, um hohe Geldsummen zu erbeuten, sind vermeintlich vielversprechende Angebote von Investitionen in virtuellen Währungen. So erging es nun auch einem 81-jährigen Mann aus Lindau. Er sah ein mit Künstlicher Intelligenz verändertes Interview mit einem Musiker, das täuschend echt wirkte. In diesem Beitrag warb der Sänger mit Investitionen in Kryptowährungen und wies auf eine Webseite hin. Daraufhin wandte sich der Rentner an die hinterlegte Mailadresse und wurde von einem angeblichen Kundenbetreuer kontaktiert. Anfänglich einigten sich die Geschäftspartner auf eine Investition im niedrigen dreistelligen Bereich, die sich dann auf wundersame Weise schnell vervielfachte. Nachdem der Rentner nun sein Depot wieder auflösen und damit die Geldsumme erhalten wollte, wurde er durch weitere Berater dazu gebracht, noch ein Konto zu generieren. Dazu erlaubte er seinem angeblichen Berater einen Fernzugriff auf seinen eigenen Computer. Zum vermeintlichen Abrufen seines Guthabens wurde dann durch den Berater eine Überweisung in vierstelliger Höhe durchgeführt. Erst dann bemerkte der Rentner, dass er durch den angeblichen Finanzagenten betrogen wurde.

Wie oft sind die Lindauer von Anlagebetrug betroffen?

Im PP Schwaben Süd/West erstatteten im Vorjahr etwa 270 Personen Anzeige wegen Anlagebetrugs, wobei rund 250 Fälle mit Vermögensschaden endeten und somit erfolgreich für die Betrüger verliefen. Die Täter erbeuteten insgesamt über zwölf Millionen Euro. Dieses Jahr verzeichnet das Präsidium bis dato fast 300 Anlagebetrugsfälle. Davon gingen knapp 270 Fälle mit Vermögensschaden aus, der in diesem Jahr bisher über zehn Millionen Euro beträgt.

Die Lindauer Bürger waren dabei im Vorjahr in über 30 Fällen betroffen, die fast alle erfolgreich für die Täter ausgingen. Diese machten 2023 fast zweieinhalb Millionen Euro Beute. Dieses Jahr liegt der Vermögensschaden in Lindau bei über 300.000 Euro. Im laufenden Jahr sind fast 20 Fälle des Anlagebetrugs im Landkreis angezeigt worden, wobei über 15 Fälle mit Vermögensschaden für die Geschädigten endete.

Wie können sich die Bürger schützen?

Seien Sie achtsam und erkennen Sie die Warnzeichen:

Sie können das vermeintliche Unternehmen nicht selbst anrufen?

Ihnen werden sehr hohe Gewinne präsentiert?

Es gibt keine Absicherung Ihrer Investition?

Sie sollen Gelder auf unbekannte ausländische Konten eines unbekannten Unternehmens mit ausländischem Firmensitz überweisen?

Sie sollen weiter investieren, um Ihre Gewinne zu sichern oder eine einmalige Chance wahrzunehmen?

Sie müssen Geld bezahlen, um Ihren Gewinn abzurufen?

Sie werden unter Druck gesetzt und zum Vertragsabschluss gedrängt?

Lassen Sie sich auf keinen Fall auf das Angebot ein!

Holen Sie sich Vergleichsangebote anderer Anbieter ein und nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen. (PI Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).