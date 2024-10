ROSENHEIM. Am Sonntagabend, 27. Oktober 2024, wurde eine männliche Person von den Berechtigten dabei überrascht, wie diese gerade versuchte in deren Wohnung einzudringen. Der Tatverdächtige verletzte sich beim anschließenden Fluchtversuch durch den angrenzenden Garten und konnte durch die eingetroffene Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend (27. Oktober 2024) wurde eine Wohnung in der Gießenbachstraße in Rosenheim Ziel eines Einbrechers. Kurz vor 22.00 Uhr bemerkten die zurückkehrenden Bewohner ihrer Wohnung, dass ein männlicher Einbrecher geradewegs versuchte, über deren Terrassentüre in die Wohnung zu gelangen. Der Mann versuchte sodann über den angrenzenden Garten zu fliehen, stürzte und blieb verletzt im Garten liegen.

Die eintreffenen Polizeibeamten konnten den verletzten kroatischen Tatverdächtigen übernehmen und vorläufig festnehmen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 57-Jährige kurz vor 22.00 Uhr über die rückwärtige Terrassentüre in die Wohnung in der Gießenbachstraße einzudringen, als er von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht wurde und beim Fluchtversuch über Gegenstände stolperte. Der Einbrecher blieb verletzt im Garten liegen und muss in der Folge stationär im Klinikum behandelt werden.

Die Festnahme, sowie die ersten Ermittlungen vor Ort und die Krankenhausbewachung wurden von Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim, zuständig für Eigentumsdelikte, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts, insbesondere zum Vortatverhalten und zu etwaigen Mittätern, bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 um Hinweise: