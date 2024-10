LALLING, LKR. DEGGENDORF. Am Freitagvormittag (25.10.2024) kam es zu einem schweren Betriebsunfall im Gemeindebereich Kaußing, bei dem sich ein 33-Jähriger schwer an der Hand verletzt hat.

Gegen 09.35 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle über einen Unfall in einem Waldgebiet in der Nähe des Gemeindeteils Kaußing informiert. Dort war ein 33-Jähriger mit seinem Traktor selbstständig mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Dabei kam es im Zusammenhang mit der Bedienung der Seilwinde zu einem Unfall, bei dem sich der Mann mehrere Finger schwer verletzte. Der 33-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Untersuchungen zum Betriebsunfall wurden, unter Einbindung der Berufsgenossenschaft, von der Kriminalpolizeistation Deggendorf und der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 28.10.2024, 13.30 Uhr