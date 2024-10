Polizei verständigt - Opferstockdieb überführt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Zeuge hat am Freitag ein gutes Auge bewiesen und sich goldrichtig verhalten. Die Polizei Aschaffenburg konnte daher einen Mann festnehmen, der zuvor in einer Kirche Geld aus dem Opferstock entwendet hatte.

Dem Mann ist gegen 14:45 Uhr eine verdächtige Person in der Kirche "Zu unserer lieben Frau" in der Schloßgasse aufgefallen. Im Weiteren konnte der Zeuge beobachten, dass sich der 63-Jährige an dem Opferstock zu schaffen machte.

Der Augenzeuge verständigte kurzerhand die Polizei und führte die Beamten zu dem Dieb, der gerade die Kirche verlassen hatte. Die Polizisten konnten den Verdächtigen schließlich festnehmen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde schnell klar, dass der Festgenommene auch für bereits zurückliegende Diebstähle aus dem Opferstock verantwortlich sein dürfte. Der Beuteschaden hat sich über alle Taten hinweg mit einem Betrag unter hundert Euro in Grenzen gehalten.

Der Tatverdächtige wurde nach den nötigen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM. LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 11. Oktober und dem 27. Oktober wurde das Kennzeichen eines Anhängers in der Ringheimer Mühlstraße, etwa auf Höhe des dortigen Fußballplatzes, gestohlen. Die Zulassung lautet AB-NA321.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG / MAINBULLAU. Am Sonntag wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Flugplatzes ein geparkter schwarzer Hyundai i10 angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.