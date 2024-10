LANDSHUT. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sind am Sonntag, 27.10.2024, kurz nach 18.00 Uhr, zu einem Einfamilienhaus am Hofberg verständig worden.

Kurz nach 18.00 wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mitgeteilt, dass ein 23-jähriger seine Mutter mit einem Messer bedrohen würde. Mehrere Streifen fuhren daraufhin das Einfamilienhaus an.

Der 23-Jährige konnte in der Folge in einem günstigen Moment widerstandslos festgenommen werden und wurde vorläufig in einer Fachklinik untergebracht. Weder die Einsatzkräfte noch die beteiligten Personen wurden verletzt. Die bereits verständigten Spezialkräfte kamen nicht zum Einsatz.

Veröffentlicht: 28.10.2024, 09.00 Uhr