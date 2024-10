BAD HINDELANG – Am Sonntag Nachtmittag kam es am Jochpass zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Kraftradfahrer und einem Pkw. Der Kraftradfahrer fuhr aus dem Oberjoch kommend auf abfälliger Strecke im Bereich einer Rechtskurve des Passes, wo ihm ein Pkw entgegenkam. Im Verlauf der Kurve verlor der 38-jährige Kraftradfahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Wanken und rutschte auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er frontal mit der Motorhaube des entgegenkommenden Pkws und wurde über die linkerseits befindliche Leitplanke in ca. 25 Meter Tiefe geschleudert. Dort befindliche Bäume bremsten den freien Flug des Kraftradfahrers und milderten dessen Aufprall. Mit schweren Verletzungen wurde der Kraftradfahrer ins Klinikum geflogen. Die Insassen des Pkws blieben unverletzt. Sowohl Kraftrad, als auch Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zeugen bestätigten den Unfallhergang.

(PI Sonthofen)