NEU-ULM. Am heutigen Sonntagmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Europastraße in Neu-Ulm ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine 63-Jährige mit ihrem PKW von Neu-Ulm kommend in Richtung B28. Kurz nach der Unterführung zur Memminger Straße kam diese aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der entgegenkommende PKW war mit zwei Personen, einem 32-Jährigen und einer 30-Jährigen, besetzt. Diese wurden durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem PKW herausgeschnitten werden. Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt, die Unfallgegner erlitten schwere Verletzungen. Beide beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Die Europastraße war für rund 3 Stunden voll gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren mehrere Streifenbesatzungen der PI Neu-Ulm, sowie mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Neu-Ulm und des Rettungsdienstes. Während der Unfallaufnahme zückte ein vorbeifahrender PKW-Führer sein Handy und fotografierte die Unfallstelle. Wegen dieser widerrechtlichen Benutzung des Mobiltelefons wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ihn erwartet nun ein Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld.

(PI Neu-Ulm)