DACHAU, 27.10.2024. Beim Brand einer Lagerhalle am heutigen Sonntag entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 00:50 Uhr wurde den Rettungskräfte der Vollbrand einer Lagerhalle in der Straße Am Kräutergarten mitgeteilt. Die alarmierten Feuerwehren aus Dachau und der Umgebung waren mit einem Großaufgebot bis in die Morgenstunden beschäftigt, das Feuer zu löschen. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.