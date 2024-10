WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Fahrer eines Lkws ist am späten Samstagnachmittag alleinbeteiligt auf der A3 verunfallt und noch an der Unfallstelle verstorben. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs war auch ein Sachverständiger vor Ort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 59-Jährige mit seinem Lkw gegen 17:10 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff in Richtung Frankfurt unterwegs und hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug ist Augenzeugen zufolge zunächst alleinbeteiligt ins Schlingern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich auf die linke Fahrzeugseite gekippt.

Nachfahrende Verkehrsteilnehmer verständigten umgehend den Notruf. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Unfallermittlungen betraut. Diese wird zur Klärung der genauen Unfallursache durch einen Sachverständigen unterstützt.

Die Autobahn wird für die Dauer der Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Frankfurt noch mehrere Stunden gesperrt bleiben (Stand 26.10.2024, 18:45 Uhr). Die Einsatzkräfte müssen den Verkehr an der Anschlussstelle Weibersbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt ableiten. Umleitungsstrecken sind ausgewiesen. Nach zeitweiser Sperrung kann der Verkehr in Richtung Würzburg bereits wieder fließen.