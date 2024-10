2401 – Brand in Mehrfamilienhaus

Am 21.10.2024 berichteten wir mit der Pressemeldung Nr. 2351 wie folgt:

Mering – Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kapellenberg. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Im Nachgang des Brandes kam es zur Verpuffung in der Wohnung. Der Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Eine Bewohnerin hatte temporär gesundheitliche Probleme.

Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

--- AB HIER NEU --- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---

Die Kriminalpolizei Augsburg geht derzeit von Brandlegung aus und ermittelt gegen den 36-jährigen Bewohner, der - wie in Pressemeldung 2351 genannt - leicht verletzt wurde. Offenbar wurde eine Flüssigkeit in der besagten Wohnung entzündet, weshalb es dort zu einer Verpuffung kam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl gegen den 36-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der 36-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde beauftragt und soll beurteilen, ob der Untersuchungshaftbefehl in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt werden muss.

2402 – Fahndung nach Unfallverursacher auf B 17

B 17 / AS Haunstetten / FR Landsberg am Lech - Am Samstag (26.10.2024) wechselte ein bislang unbekannter Täter auf der B17 auf Höhe der Anschlussstelle Haunstetten/Inningen mehrere Fahrstreifen und verursachte so Zusammenstöße im nachfolgenden Verkehr. Der Unbekannte fuhr im Anschluss weiter.

Gegen 18.30 Uhr wechselte der unbekannte Täter offenbar mit einem gefährlichen Fahrmanöver mehrere Fahrstreifen, um den vorausfahrenden Verkehr zu überholen. Dadurch kam es im nachfolgenden Verkehr zu mehreren Zusammenstößen zwischen vier Fahrzeugen.

Es wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei sperrte kurzzeitig den Verkehr auf der B 17 auf allen Spuren zur Unfallaufnahme. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich offenbar um einen amerikanischen Pick-Up, vermutlich Dodge RAM.

Die Autobahnpolizeistation Gersthofen ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Sie nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der 0821/323 - 1910 entgegen.