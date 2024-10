IGGENSBACH, LKR. DEGGENDORF. Eine Person wurde einem nach Verkehrsunfall von einem vorbeifahrendem Rettungswagen erfasst und dabei tödlich verletzt.

Am späten Donnerstagabend befuhr ein niederländisches Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw Citroen und einem Anhänger, die BAB A3 in Fahrtrichtung Österreich. Kurz nach der Anschlussstelle Iggensbach verlor der 59-jährige, rumänische, männliche Fahrer, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Gespann, geriet ins Schleudern und kam daraufhin auf der linken Fahrspur entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Im Anschluss daran versuchte der Mann fußläufig die Fahrbahn in Richtung Pannenstreifen zu Kreuzen. Dabei erfasste ihn ein zufällig vorbeifahrender österreichischer Rettungswagen, welcher von einem 21-jährigen Österreicher gesteuert wurde. Der 59-jährige Rumäne erlitt durch den Anstoß tödliche Verletzungen. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens blieb soweit unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Die A3 wurde dafür zwischen Iggensbach und Garham in Fahrtrichtung Österreich voll gesperrt und der Verkehr ausgeleitet. Zum Gesamtschaden können im Moment noch keine genauen Angaben gemacht werden. Bei der Unfallaufnahme unterstützt die Feuerwehr Iggensbach.

Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizeiinspektion Passau bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer 0851/95115021 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

