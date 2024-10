ILLERTISSEN. Die Polizei ist auch beim diesjährigen Illertisser Herbstmarkt wieder mit einem großen Informations- und Präventionsstand vertreten. Polizeibeamtinnen und -beamte präsentieren am Sonntag den 27.10.2024, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, verschiedene Themenschwerpunkte.

Einstellungsberatung

Rede und Antwort steht eine Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu den Themen Berufseinstieg, Karrieremöglichkeiten und den Einstellungsvoraussetzungen bei der Bayerischen Polizei.

Kriminalprävention

Wie die eigenen vier Wände ohne viel Aufwand sowohl technisch als auch finanziell gegen Einbruch gesichert werden können, steht hier im Fokus. Aber auch über das Kriminalitätsphänomen des Trickbetrugs, insbesondere der Begehungsweise durch Schockanrufe, wird fachkundig aufgeklärt. Ein kriminalpolizeilicher Fachberater wird vor Ort sein, um in persönlichen Gesprächen gezielt auf Fragen und Anliegen von interessierten Besucherinnen und Besuchern eingehen zu können.

Verkehrsprävention

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Illertissen informieren über die alltäglichen Gefahren im Straßenverkehr und beraten rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Zu allen Themenschwerpunkten werden ergänzend zu den persönlichen Beratungsgesprächen Informationsbroschüren bereitgehalten. Die Polizeidienststelle Illertissen lädt zudem mit der Aktion „Cop Corn – Popcorn with a cop“ Bürgerinnern und Bürger auf eine Tüte Popcorn ein, um ins persönliche Gespräch zu kommen. Hier kann in ungezwungener Atmosphäre mit der örtlichen Polizei in Kontakt getreten werden.

Der große Informations- und Präventionsstand ist unweit des Marktplatzes in der Hauptstraße vor der HypoVereinsbank zu finden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).