Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Am späten Dienstagnachmittag fahnden Polizisten bei einer Verkehrskontrolle vermeintliches Diebesgut im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Die zwei Insassen des vermutlich unterschlagenen Fahrzeuges wurden bereits im Juli bei einem Diebstahl aus einer Drogeriefiliale im Bereich Hof auf frischer Tat ertappt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehle gegen beide Personen.

Im Juli dieses Jahres begingen die 30-jährige Lettin und der 32-jährige Georgier zuletzt einen Diebstahl von Kosmetik- und Drogerieartikeln in Schwarzenbach an der Saale. Am vergangenen Dienstag führten Beamte der Verkehrspolizei Hof eine Kontrolle ihres Pkws durch. Neben der Lettin und dem Georgier fanden die Polizisten erneut Kosmetik- und Drogerieartikel im Wert von 6.000 Euro im Fahrzeug vor. Die Artikel waren zur Umgehung der Diebstahlssicherung im Kaufhaus in manipulierten Einkaufstaschen verpackt. Ein entsprechender Eigentumsnachweis war nicht vorhanden, so dass der konkrete Verdacht besteht, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen. Die Herkunft der Kosmetik- und Drogerieartikel ist bislang unbekannt. Auch bei Überprüfung des genutzten Peugeot konnten Unstimmigkeiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse festgestellt werden. Auch hier wird einem Diebstahlsverdacht nachgegangen. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ dieser Haftbefehle gegen die 30-Jährige und den 32-Jährigen. Sie sind des gewerbsmäßigen Diebstahls und der Unterschlagung von Kfz verdächtig. Beide sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.