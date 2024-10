EICHENAU, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK. Bei einem Brand in einer Wohnung an der Kapellenstraße wurde am gestrigen Donnerstag ein 61-jähriger Mann schwer verletzt. Er war zuvor durch die Feuerwehr gerettet worden.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer im zweiten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses informiert. Ein ausgelöster Rauchmelder hatte Nachbarn zuvor auf das Brandgeschehen aufmerksam gemacht.

Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung und fand dort den 61-jährigen Bewohner auf. Er wurde aus den verrauchten Räumlichkeiten gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand konnte zügig abgelöscht werden, der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung rund 20000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch am Abend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen möglichen unsachgemäßen Umgang mit brennbaren Gegenständen hin.