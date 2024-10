1714. Räuberischer Diebstahl – Altstadt

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 19:30 Uhr, wurde der Notruf der Münchner Polizei von mehreren Passanten angerufen, da mehrere Personen am Sendlinger Tor Platz auf einen Mann eingeschlagen haben sollen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei mehrere verdächtige Personen im Nahbereich feststellen und kontrollieren. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen vier Personen, welche einem 37-Jährigen mit Wohnsitz in München zuerst diverse Alkoholflaschen weggenommen hatten und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Durch Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras konnte der Tathergang zeitnah nachverfolgt werden.

Alle vier Tatverdächtigen wurden vor Ort festgenommen und wegen des räuberischen Diebstahls angezeigt.

Bei den vier Tatverdächtigen handelt es sich um zwei weibliche Jugendliche im Alter von 16 Jahren mit Wohnsitzen in den Landkreisen Rosenheim und Ebersberg, welche nach erfolgter Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben wurden, sowie zwei Ukrainer im Alter von 19 Jahren, die in einer Unterkunft in München wohnen. Beide wurden nach durchgeführter Blutentnahme in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle.

Die weitere Sachbearbeitung wurde durch das Kommissariat 56 übernommen.

1715. Trickdiebstahl durch falsche Bauarbeiter – Moosach

Am Montag, 21.10.2024, gegen 10:45 Uhr, wurde eine über 80-Jährige an ihrer Haustür von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Er gab sich als Bauarbeiter aus und verschaffte sich unter dem Vorwand Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen zutritt.

Während die über 80-Jährige mit dem angeblichen Bauarbeiter in den Keller ging, stand die Hauseingangstüre offen. Dies nutzte ein weiterer bislang unbekannter Täter. Er betrat ebenfalls das Haus und durchsuchte dieses. Er entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Als die über 80-Jährige mit dem angeblichen Bauarbeiter wieder zurück in das Erdgeschoss des Hauses ging, sah sie den zweiten unbekannten Täter auf der Treppe zum ersten Stock. Daraufhin entfernten sich die beiden unbekannten Täter.

Die über 80-Jährige verfolgte die beiden noch bis zur Grundstückseinfahrt und konnte erkennen, wie diese in die Ottobeurer-Straße und anschließend in die Ohlauerstraße flüchteten.

Anschließend begab sie sich zur Polizeiinspektion 44 (Moosach) um den Vorfall zu melden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 20 Jahre

Täter 2: männlich, ca. 50 Jahre; dunkel orangefarbene Arbeitskleidung, weiße Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ottobeuerer Straße, Ohlauer Straße, Puchheimer Straße und Donauwörther Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1716. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Bogenhausen

Am Mittwoch, 23.10.2024, gegen 23:40 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt, da es in einer Unterkunft zu einem gewalttätigen Streit mit mehreren Personen gekommen sein soll.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Tatverdächtige, ein 26-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit, in seinem Zimmer in der Unterkunft und versperrte dieses von innen. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei gab es aus bislang unbekannter Ursache einen Streit, bei dem ein 21-jähriger, afghanischer Staatsbürger von dem 26-Jährigen leicht verletzt wurde. Dieser musste nicht medizinisch behandelt werden.

Plötzlich sprang der 26-Jährige aus einem Fenster, das sich in etwa zwei Meter Höhe befand. Dabei blieb er unverletzt. Im Anschluss konnte er durch die Beamten widerstandslos festgenommen werden und er wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt.

Aufgrund seines gefährdenden Verhaltens wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1717. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; drei Personen verletzt – Allach

Am Mittwoch, 23.10.2024, gegen 07:15 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim mit einem Pkw, BMW, die Auffahrt Ludwigsfeld (A99). Ebenfalls im Fahrzeug saßen ein 27-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim. Die Kreuzung zur Dachauer Straße wollte der 44-Jährige mit dem BMW überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Lkw, MAN, die Otto-Warburg-Straße in entgegenkommende Richtung entlang. Der Lkw-Fahrer wollte auf die Dachauer Straße abbiegen und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Alle drei Insassen des BMW wurden verletzt und sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Es kam zu mehrstündigen Verkehrssperrungen während der Unfallaufnahme.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1718. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Perlach

Am Mittwoch, 23.10.2024, gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Smart, die Unterhachinger Straße stadteinwärts. Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad den Radweg der Unterhachinger Straße stadtauswärts entlang. Er fuhr hierbei nach den ersten Ermittlungen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Als der 40-Jährige mit seinem Fahrrad plötzlich auf die Fahrbahn fuhr, kollidierte er frontal mit dem Pkw der 63-Jährigen.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.