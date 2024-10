LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM, GEISENFELD. In den frühen Samstagmorgenstunden des 19.10.2024 unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Geisenfeld einen 49-jährigen Autofahrer in der Münchner Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der zu Kontrollierende vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Als die Polizisten daraufhin das Fahrzeuginnere näher überprüften, konnten sie Amphetamine auffinden und sicherstellen.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen dieser wurde die Wohnanschrift des Verdächtigen in Geisenfeld durchsucht. Dabei entdeckten die Ermittler zwei weitere Verstecke und stellten insgesamt über neun Kilogramm Amphetamin und 14 Ecstasy Tabletten sicher. Der tatverdächtige Drogenhändler wurde vorläufig festgenommen.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen gefährlicher Gegenstände, da sich im Zugriffsbereich des aufgefundenen Rauschgifts auch Messer befanden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet.