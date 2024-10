Innerorts: Motoradunfall bei Überholvorgang - Fahrer leicht verletzt

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag ist es im Ortsgebiet zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Der Fahrer des Kraftrads wurde dabei leicht verletzt.

Dem Sachstand nach war der 27-jährige Fahrer der Kawasaki hinter einem vorausfahrenden Golf auf der Alzenauer Straße in Richtung unterwegs. Laut Zeugen betätigte die 44-jährige Fahrerin des VW ihren Blinker, um nach links in die Hauptstraße einzubiegen, als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. In der Folge ist es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gekommen.

Der 27-Jährige ist dabei zum Sturz gekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen, die in einem Krankenhaus weiter behandelt werden mussten. Die Autofahrerin ist unverletzt geblieben.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen ist insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro entstanden.

Die Polizei Alzenau war mit der Unfallaufnahme vor Ort betraut.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde ein grauer 5er BMW auf dem Toom-Parkplatz in der Daimlerstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand dort in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und kurz nach 10:00 Uhr ein blau-rotes E-Bike der Marke "Wilier" entwendet. Das Rad war an den Zaun des Gymnasiums in der Elsenfelder Straße angeschlossen.

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde eine weißer Skoda Kimiq angefahren und beschädigt. Das Auto war zwischen 10:30 Uhr und 16:45 Uhr in der Burgunderstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.