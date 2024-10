INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher erbeuteten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Möbeltresor sowie Bargeld. Die Kripo Ingolstadt ermittelt und prüft etwaige Zusammenhänge mit ähnlichen Delikten in der jüngsten Vergangenheit.

Zwischen Montagabend, 19:20 Uhr und Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr hebelten die Täter die Zugangstür zu einem Warenhaus am Paradeplatz auf und gelangten so in das Gebäude.

Neben Wechselgeld in niedriger Höhe erbeuteten die Unbekannten einen losen, verschlossenen Möbeltresor, den sie auf einem ebenfalls entwendeten, rollbaren Wühltisch abtransportierten.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.