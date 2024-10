HORNSTORF, STRAUBING. Am Dienstag (22.10.2024) gegen 12.00 Uhr kam es zu einem Betriebsunfall, wobei ein 58-Jähriger eine schwere Kopfverletzung erlitt. Die Kripo Straubing ermittelt.

Am Dienstagmittag sollte eine Erntemaschine aus einem Lkw entladen werden. Dabei striff sie einen 58-jährigen Monteur am Kopf, wobei er eine schwere Kopfverletzung erlitt. Durch den Rettungsdienst wurde er umgehend in ein Krankenhas gebracht, wo er sich aktuell weiterhin in stationärer Behandung befindet. Die Kriminalpolzeiinspektion Straubing hat unter Einbindung des Gewerbesfsichtsamtes die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.10.2024, 10.15 Uhr